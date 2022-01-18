В ЯНАО выявили первые случаи заражения «Омикроном»

Новый штамм коронавируса диагностировали у четверых взрослых жителей ЯНАО и двоих детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Омикрон»-штамм коронавируса диагностировали у четверых взрослых жителей ЯНАО и двоих детей. Как сообщается в официальном telegram-канале окружного правительства, это первые случаи заражения новым штаммом в регионе.

«Новый штамм диагностирован у четверых взрослых и двоих детей. Болезнь протекает в легкой форме, ямальцы соблюдают карантин и проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении ведомства.

По информации правительства, на данным момент в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях занято около 190 коек. Эксперты считают, что от тяжелого течения «Омикрона» может защитить вакцинация.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал поручение усилить систему здравоохранения для борьбы с подступающим новым штаммом коронавируса «Омикрон». Главный профилактолог УрФО, доктор наук Сергей Токарев отметил, что из-за «Омикрона» максимальная нагрузка ляжет на амбулаторное звено и придется ограничить плановую помощь.

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