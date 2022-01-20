На заводе в Новосибирской области произошел взрыв

На молочном заводе в Новосибирской области взорвался азот (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На молочном заводе в Новосибирской области произошел взрыв, три человека пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области», — передает РЕН ТВ 20 января. По предварительным данным, во время заправки холодильной установки взорвался азот. Также обрушилась одна из стен. Информации о состоянии пострадавших пока нет. В прокуратуре не сообщили официальных данных о происшествии.