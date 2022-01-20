На заводе в Новосибирской области произошел взрыв

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, огнеборец, газовый баллон
На молочном заводе в Новосибирской области взорвался азот (архивное фото) Фото:

На молочном заводе в Новосибирской области произошел взрыв, три человека пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области», — передает РЕН ТВ 20 января. По предварительным данным, во время заправки холодильной установки взорвался азот. Также обрушилась одна из стен. Информации о состоянии пострадавших пока нет. В прокуратуре не сообщили официальных данных о происшествии.

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На молочном заводе в Новосибирской области произошел взрыв, три человека пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области», — передает РЕН ТВ 20 января. По предварительным данным, во время заправки холодильной установки взорвался азот. Также обрушилась одна из стен. Информации о состоянии пострадавших пока нет. В прокуратуре не сообщили официальных данных о происшествии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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