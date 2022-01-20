РПН: «Омикрон» начал распространяться внутри Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, проценко денис
За последние дни количество больных омикрон-штаммом выросло в три раза Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Среди случаев заражения «Омикроном» — новым штаммом коронавируса — в Свердловской области выявлены незавозные эпизоды, когда пациенты не выезжали за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, на текущий момент известно о 13 заразившихся омикрон-штаммом свердловчанах.

«Завозных из-за рубежа — семь случаев: по два случая из Доминиканской Республики и ОАЭ; по одному случаю из Египта, Турции и Казахстана. Шесть заболевших, у которых выявлен генетически модифицированный штамм вируса, за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, уточняется, что семеро заболевших «омикроном» прошли полный курс вакцинации от коронавируса, из них — пятеро ставили отечественную вакцину, двое — зарубежные. «Один человек был привит только первым компонентом вакцины», — добавили в Роспотребнадзоре.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Среди случаев заражения «Омикроном» — новым штаммом коронавируса — в Свердловской области выявлены незавозные эпизоды, когда пациенты не выезжали за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, на текущий момент известно о 13 заразившихся омикрон-штаммом свердловчанах. «Завозных из-за рубежа — семь случаев: по два случая из Доминиканской Республики и ОАЭ; по одному случаю из Египта, Турции и Казахстана. Шесть заболевших, у которых выявлен генетически модифицированный штамм вируса, за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали», — рассказали в ведомстве. Кроме того, уточняется, что семеро заболевших «омикроном» прошли полный курс вакцинации от коронавируса, из них — пятеро ставили отечественную вакцину, двое — зарубежные. «Один человек был привит только первым компонентом вакцины», — добавили в Роспотребнадзоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...