РПН: «Омикрон» начал распространяться внутри Свердловской области

За последние дни количество больных омикрон-штаммом выросло в три раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Среди случаев заражения «Омикроном» — новым штаммом коронавируса — в Свердловской области выявлены незавозные эпизоды, когда пациенты не выезжали за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По данным ведомства, на текущий момент известно о 13 заразившихся омикрон-штаммом свердловчанах.

«Завозных из-за рубежа — семь случаев: по два случая из Доминиканской Республики и ОАЭ; по одному случаю из Египта, Турции и Казахстана. Шесть заболевших, у которых выявлен генетически модифицированный штамм вируса, за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, уточняется, что семеро заболевших «омикроном» прошли полный курс вакцинации от коронавируса, из них — пятеро ставили отечественную вакцину, двое — зарубежные. «Один человек был привит только первым компонентом вакцины», — добавили в Роспотребнадзоре.

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