Число свердловчан, больных «Омикроном», выросло в три раза

Каждый из случаев заражения «Омикроном» расследован, заверили в РПН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикроном», сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Эта цифра в три раза больше той, которую оперштаб по борьбе с COVID-19 озвучивал четыре дня назад.

«По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев инфицирования штаммом „омикрон“», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

«По каждому случаю проводится эпидрасследование. Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы повторно (у трех человек результат вновь был „положительным“, материал от трех человек находится в работе). Семь заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в том числе пять человек привиты отечественной вакциной, два человека — зарубежными; один человек был привит только первым компонентом вакцины. Кроме того, установлен и обследован круг контактных лиц (у 2 контактных выявлена РНК вируса, материал направлен на секвенирование)», — добавили в ведомстве.

О первых случаях «Омикрона» в Свердловской области стало известно 16 января. Накануне полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев предупредил уральские регионы о всплеске заболеваемости COVID-19 из-за появления нового штамма.

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