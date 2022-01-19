19 января 2022

В Пермском крае школьникам стало плохо после прививок

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация. Москва, спутник, укол, шприц, вакцина, вакцинация, спутник v
Школьникам пришлось оказать медицинскую помощь Фото:

В Березниках Пермского края учащимся школы №11 стало плохо после пробы манту. Пять человек обратились за помощью медиков, двое из них были госпитализированы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края. В ведомстве пояснили, что школьники почувствовали недомогание после того, как им поставили препарат «Диаскинтест».

«Всего с жалобами на местные реакции обратились пятеро детей. У троих были жалобы на небольшую слабость и головокружение, им оказана помощь на месте, они отпущены на амбулаторное наблюдение. Другие двое детей были госпитализированы после обращения за медицинской помощью в поликлинику. Оба ребенка находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщили в минздраве.

По данным администрации краевой больницы имени Вагнера в Березниках, препарат не является новым и используется медиками не в первый раз. Учащиеся школы, оказавшиеся в больнице идут на поправку и в ближайшее время будут выписаны из медучреждения.

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В Березниках Пермского края учащимся школы №11 стало плохо после пробы манту. Пять человек обратились за помощью медиков, двое из них были госпитализированы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края. В ведомстве пояснили, что школьники почувствовали недомогание после того, как им поставили препарат «Диаскинтест». «Всего с жалобами на местные реакции обратились пятеро детей. У троих были жалобы на небольшую слабость и головокружение, им оказана помощь на месте, они отпущены на амбулаторное наблюдение. Другие двое детей были госпитализированы после обращения за медицинской помощью в поликлинику. Оба ребенка находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщили в минздраве. По данным администрации краевой больницы имени Вагнера в Березниках, препарат не является новым и используется медиками не в первый раз. Учащиеся школы, оказавшиеся в больнице идут на поправку и в ближайшее время будут выписаны из медучреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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