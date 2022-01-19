В Пермском крае школьникам стало плохо после прививок

Школьникам пришлось оказать медицинскую помощь Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Березниках Пермского края учащимся школы №11 стало плохо после пробы манту. Пять человек обратились за помощью медиков, двое из них были госпитализированы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края. В ведомстве пояснили, что школьники почувствовали недомогание после того, как им поставили препарат «Диаскинтест».

«Всего с жалобами на местные реакции обратились пятеро детей. У троих были жалобы на небольшую слабость и головокружение, им оказана помощь на месте, они отпущены на амбулаторное наблюдение. Другие двое детей были госпитализированы после обращения за медицинской помощью в поликлинику. Оба ребенка находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщили в минздраве.

По данным администрации краевой больницы имени Вагнера в Березниках, препарат не является новым и используется медиками не в первый раз. Учащиеся школы, оказавшиеся в больнице идут на поправку и в ближайшее время будут выписаны из медучреждения.

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