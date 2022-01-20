Фракция Госдумы предлагает присоединить всю Украину к России

Владимир Жириновский призвал присоединить Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина должна войти в состав Российской Федерации, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, такова позиция всей партии.

«Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России», — написал Жириновский в Telegram. Инициативу КПРФ о признании Москвой независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) он назвал робкой и нерешительной.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, в котором депутаты обратились к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В КПРФ призвали принять документ, чтобы защитить республики.