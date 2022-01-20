Екатеринбуржца поймали, когда он вывозил наркотики из Перми. Для прикрытия взял ребенка

20 января 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Для того, чтобы отвести от себя подозрения, мужчина взял с собой в путешествие жену и ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автоинспекторы задержали 29-летнего жителя Екатеринбурга, который вез 2 кг наркотиков из Перми в столицу Свердловской области. Вместе с мужчиной в автомобиле находились его жена и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан на своем официальном сайте. «В ходе досмотра автомобиля на заднем сидении обнаружен рюкзак, внутри которого находились четыре полимерных пакета с кристаллообразным веществом белого цвета. Чтобы не вызвать подозрения стражей порядка в эту поездку мужчина взял с собой жену и ребенка», — сообщила пресс-служба. В ведомстве отметили, что водитель сразу вызвал подозрение, поскольку сильно нервничал при проверке документов. Задержанный пояснил, что в конце прошлого года он начал работать наркокурьером. По заказу он вез оптовую закладку из Перми в Екатеринбург. Также сотрудники установили, что он ранее совершал подобные рейсы в Белгородскую область и Москву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Автоинспекторы задержали 29-летнего жителя Екатеринбурга, который вез 2 кг наркотиков из Перми в столицу Свердловской области. Вместе с мужчиной в автомобиле находились его жена и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан на своем официальном сайте. «В ходе досмотра автомобиля на заднем сидении обнаружен рюкзак, внутри которого находились четыре полимерных пакета с кристаллообразным веществом белого цвета. Чтобы не вызвать подозрения стражей порядка в эту поездку мужчина взял с собой жену и ребенка», — сообщила пресс-служба. В ведомстве отметили, что водитель сразу вызвал подозрение, поскольку сильно нервничал при проверке документов. Задержанный пояснил, что в конце прошлого года он начал работать наркокурьером. По заказу он вез оптовую закладку из Перми в Екатеринбург. Также сотрудники установили, что он ранее совершал подобные рейсы в Белгородскую область и Москву.