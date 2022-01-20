Автоинспекторы задержали 29-летнего жителя Екатеринбурга, который вез 2 кг наркотиков из Перми в столицу Свердловской области. Вместе с мужчиной в автомобиле находились его жена и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан на своем официальном сайте.
«В ходе досмотра автомобиля на заднем сидении обнаружен рюкзак, внутри которого находились четыре полимерных пакета с кристаллообразным веществом белого цвета. Чтобы не вызвать подозрения стражей порядка в эту поездку мужчина взял с собой жену и ребенка», — сообщила пресс-служба.
В ведомстве отметили, что водитель сразу вызвал подозрение, поскольку сильно нервничал при проверке документов. Задержанный пояснил, что в конце прошлого года он начал работать наркокурьером. По заказу он вез оптовую закладку из Перми в Екатеринбург. Также сотрудники установили, что он ранее совершал подобные рейсы в Белгородскую область и Москву.
Автоинспекторы задержали 29-летнего жителя Екатеринбурга, который вез 2 кг наркотиков из Перми в столицу Свердловской области. Вместе с мужчиной в автомобиле находились его жена и ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике Татарстан на своем официальном сайте. «В ходе досмотра автомобиля на заднем сидении обнаружен рюкзак, внутри которого находились четыре полимерных пакета с кристаллообразным веществом белого цвета. Чтобы не вызвать подозрения стражей порядка в эту поездку мужчина взял с собой жену и ребенка», — сообщила пресс-служба. В ведомстве отметили, что водитель сразу вызвал подозрение, поскольку сильно нервничал при проверке документов. Задержанный пояснил, что в конце прошлого года он начал работать наркокурьером. По заказу он вез оптовую закладку из Перми в Екатеринбург. Также сотрудники установили, что он ранее совершал подобные рейсы в Белгородскую область и Москву.