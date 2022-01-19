Глава пермского минздрава назвала условия для введения локдауна

Анастасия Крутень пояснила, что власти пока не приняли решение о введении локдауна Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень назвала условия для введения локдауна в регионе в связи с распространением штамма коронавирусной инфекции «Омикрон». По ее словам, власти примут решение, исходя из складывающейся эпидситуации. При этом во внимание будут приняты такие показатели, как уровень заболеваемости и смертности. Об этом Крутень заявила во время прямого эфира, трансляция которого велась на странице центра управления регионом во «Вконтакте».

«Вообще есть алгоритм федеральный по введению локдауна. Там пять показателей отслеживается: смертность, заболеваемость и так далее. Их совокупность и приводит к решению [о введении локдауна]», — пояснила Крутень, добавив, что решение по этому вопросу пока не принято. Ранее губернатор Дмитрий Махонин не исключил введение в Пермском крае локдауна.

Глава региона заявлял, что в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, власти вновь ограничат работу общепита, торговых центров и других организаций, где предполагается скопление людей. Учебные заведения будут переведены на дистанционный формат. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 540 заболевших. В эпидпроцесс вовлечены все территорий края.

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