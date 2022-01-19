19 января 2022

Власти ХМАО закрывают общественные приемные губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, приемная губернатора хмао, табличка
Общественные приемные губернатора ХМАО перестанут работать Фото:

Власти ХМАО закрывают общественные приемные губернатора, расположенные в муниципалитетах округа. Об этом URA.RU сообщил источник, имеющий отношение к их работе.

Отмечается, что всего в Югре функционирует восемь общественных приемных, которые закрываются с февраля. Писать обращения губернатору можно будет только напрямую в Ханты-Мансийск. «Соответственно, штат работников подлежит сокращению. Происходящее кажется ошибкой. С помощью общественных приемных решалось множество проблем, с которыми туда приходили жители. Все отрабатывалось индивидуально, с каждым заявителем на местах. А из Ханты-Мансийска теперь можно будет ждать только отписок. А что делать, к примеру, пенсионерам, которые не умеют писать сообщения в социальных сетях?» — задается вопросом собеседник агентства.

В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с общественными приемными возникали и у депутатов окружной Думы. Администрация Сургутского района отказала в предоставлении помещений Сергею Елишеву и Игорю Бруслиновскому, объяснив это дефицитом площадей для собственных нужд.

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Власти ХМАО закрывают общественные приемные губернатора, расположенные в муниципалитетах округа. Об этом URA.RU сообщил источник, имеющий отношение к их работе. Отмечается, что всего в Югре функционирует восемь общественных приемных, которые закрываются с февраля. Писать обращения губернатору можно будет только напрямую в Ханты-Мансийск. «Соответственно, штат работников подлежит сокращению. Происходящее кажется ошибкой. С помощью общественных приемных решалось множество проблем, с которыми туда приходили жители. Все отрабатывалось индивидуально, с каждым заявителем на местах. А из Ханты-Мансийска теперь можно будет ждать только отписок. А что делать, к примеру, пенсионерам, которые не умеют писать сообщения в социальных сетях?» — задается вопросом собеседник агентства. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что проблемы с общественными приемными возникали и у депутатов окружной Думы. Администрация Сургутского района отказала в предоставлении помещений Сергею Елишеву и Игорю Бруслиновскому, объяснив это дефицитом площадей для собственных нужд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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