Работники свердловской компании объявили голодовку из-за зарплат

Работники «Лотаса» пожаловались на бездействие региональных властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работники ООО «Лотас» — сельскохозяйственного предприятия в деревне Голенищево (Свердловская область) — объявили голодовку из-за проблем с зарплатами и рабочими местами на предприятии. Соответствующее обращение прислали на почту URA.RU.

«Работы [на ООО „Лотас“] нет, денег нет, люди начинают уезжать на заработки в другие области. В знак протеста для начала мы объявили голодовку. Не услышат, будем принимать и другие меры, нам терять нечего!» — говорится в обращении.

Они заявили, что направляли обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в СУ Следственного комитета России по региону. По словам работников, в официальных ведомствах игнорируют их запросы.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU сообщили, что Красноуфимская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав работников предприятия. «Сегодня Красноуфимский прокурор Иван Дегтярев встречался с работниками предприятия и с директором организации для выяснения всех обстоятельств. Также проверку проводит и региональная госинспекция труда», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в ведомстве выясняют, какие суммы и за какой период работники не получали. По результатам проверки прокуратура отреагирует соответствующим образом, чтобы восстановить трудовые права, добавили в пресс-службе. Там подчеркнули, что люди, направившие обращение, действуют в интересах предпринимателя, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга в разговоре с URA.RU пообещал уточнить информацию об обращениях сотрудников предприятия в ведомство. Представитель Евгения Куйвашева Анна Шкерина пообещала прокомментировать информацию позднее.

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