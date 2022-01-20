Кипр и Таиланд смягчают правила въезда для россиян

20 января 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Привитые «Спутником V» и ревакцинированные «Спутником Лайт» могут не сдавать ПЦР-тест для поездки на Кипр Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кипр и Таиланд смягчают коронавирусные ограничения для вакцинированных российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). Так, например, туристы с отрицательным ПЦР-тестом могут спокойно перемещаться по Тайланду. А для отдыхающих на Кипре вовсе отменили обязанность сдавать анализ на коронавирус. «В первый и пятый день туристы должны оставаться в своих номерах, чтобы получить результат ПЦР-теста. Если результат отрицательный, путешественники могут свободно отправиться в любую точку Таиланда, пояснили в Управлении по туризму Таиланда», — сообщается на официальном сайте АТОР. Это правило будет действовать для тех, кто въезжает в старину по программе Test&Go. Она позволяет вакцинированным иностранным туристам отдыхать в любой провинции без карантина уже на второй день пребывания в стране. Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года. Для въезда в Таиланд потребуется за 60 дней оформить ThailandPass с забронированным на два дня отелем и получить за 72 часа до поездки отрицательный ПЦР-тест. Также Минздрав страны предлагает оформить иностранным туристам комплексную медицинскую страховку, которая покрывает все случаи лечения COVID-19. Она будет покрывать размещение отдыхающих в карантинном отеле на случай, если у них обнаружат коронавирус. Правительство Кипра вовсе отменило обязательные ПЦР-тест и карантин для вакцинированных иностранных туристов. Страну могут посетить те россияне, кто привился «Спутником V» или ревакцинировался «Спутником Лайт». Непривитым гражданам РФ нужно будет дважды сдать ПЦР-тест: за 72 часа до вылета и по прибытии. Также туристы должны оставить заявку на получение CyprusFlightPass за 48 часов до отправления. Ранее туристам, вакцинированным «Спутником V», разрешили въезжать в Австралию. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны. Для подтверждения вакцинации туристам необходимо будет предоставить сертификат международного образца. Признание «Спутника V» позволит вернуться в Австралию иностранным студентам, а также расширит возможности для визита деловых людей и представителей спорта, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кипр и Таиланд смягчают коронавирусные ограничения для вакцинированных российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР). Так, например, туристы с отрицательным ПЦР-тестом могут спокойно перемещаться по Тайланду. А для отдыхающих на Кипре вовсе отменили обязанность сдавать анализ на коронавирус. «В первый и пятый день туристы должны оставаться в своих номерах, чтобы получить результат ПЦР-теста. Если результат отрицательный, путешественники могут свободно отправиться в любую точку Таиланда, пояснили в Управлении по туризму Таиланда», — сообщается на официальном сайте АТОР. Это правило будет действовать для тех, кто въезжает в старину по программе Test&Go. Она позволяет вакцинированным иностранным туристам отдыхать в любой провинции без карантина уже на второй день пребывания в стране. Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года. Для въезда в Таиланд потребуется за 60 дней оформить ThailandPass с забронированным на два дня отелем и получить за 72 часа до поездки отрицательный ПЦР-тест. Также Минздрав страны предлагает оформить иностранным туристам комплексную медицинскую страховку, которая покрывает все случаи лечения COVID-19. Она будет покрывать размещение отдыхающих в карантинном отеле на случай, если у них обнаружат коронавирус. Правительство Кипра вовсе отменило обязательные ПЦР-тест и карантин для вакцинированных иностранных туристов. Страну могут посетить те россияне, кто привился «Спутником V» или ревакцинировался «Спутником Лайт». Непривитым гражданам РФ нужно будет дважды сдать ПЦР-тест: за 72 часа до вылета и по прибытии. Также туристы должны оставить заявку на получение CyprusFlightPass за 48 часов до отправления. Ранее туристам, вакцинированным «Спутником V», разрешили въезжать в Австралию. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны. Для подтверждения вакцинации туристам необходимо будет предоставить сертификат международного образца. Признание «Спутника V» позволит вернуться в Австралию иностранным студентам, а также расширит возможности для визита деловых людей и представителей спорта, передает телеканал 360.