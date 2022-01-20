Сережа теперь сможет дышать полной грудью Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Школьник из Ревды (Свердловская область) Сережа Фетисов после операции в клинике США сможет дышать полной грудью, избавившись от тяжелого недуга. Лечение стало возможным благодаря помощи главы Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина. Мама мальчика Алла Фетисова рассказала, как проходит восстановление сына.

«Сереженьке сделали долгожданную операцию в Рождественскую ночь, без чуда не обошлось! Можно считать этот день еще одним днем рождения. Мы благодарны всей команде, всему персоналу клиники, доктору Максиму Иткину за профессионализм в своем деле. Благодарны Игорю Алексеевичу Алтушкину за его доброе сердце, за оказание нам помощи, благодаря которой Сереженька может забыть про пластический бронхит!» — приводит пресс-служба РМК слова Аллы Фетисовой, которые она написала из США, где сейчас находится с сыном.

С диагнозом, который поставили Сереже — пластический бронхит — в России живет не более десяти человек. Болезнь развилась после того, как мальчик перенес пневмонию: из-за утечки лимфатической жидкости в легкие образовалась слепки, похожие на резину. Они закрыли дыхательные пути и не давали ребенку полноценно дышать.

Прооперировать школьника согласился кардиохирург из США, однако стоимость лечения составила 14 миллионов рублей — неподъемная для Фетисовых сумма. Узнав о несчастье в семье свердловчан, глава Игорь Алтушкин взял все расходы на себя. Операция длилась шесть часов, теперь мальчик успешно восстанавливается. «Спасибо всем вам, дорогие наши волшебники и друзья, всем, кто дал возможность лечить Сережу у лучших специалистов! Спасибо всем и каждому, кто помог сыночку дальше радоваться жизни!» — поблагодарила женщина своих земляков.

Сережа успешно восстанавливается после операции Фото: предоставлено пресс-службой РМК

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