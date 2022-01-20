Юрист рассказал, как раскрыть мошенников по телефону

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Телефонных мошенников можно опознать по неправдоподобным фразам Фото:

Телефонные мошенники, которые притворяются перед жертвой сотрудниками полиции, часто допускают грубые ошибки. Заслуженный адвокат России Павел Герасимов рассказал о «ляпах», по которым можно распознать злоумышленника.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором некий «старший следователь экономического отдела безопасности ГУ МВД России» пытался выведать у жертвы данные банковской карты. «Для начала — само представление: „беспокоит главное управление МВД, старший следователь экономического отдела безопасности“. У нас нет экономических отделов безопасности. У старшего следователя, скорее всего, даже жетона нет, номер которого он предлагает записать. Жетоны есть у сотрудников патрульных служб», — поделился юрист с «Ридусом».

Герасимов обозначил другие фразы, на которые нужно обратить внимание при общении по телефону с «сотрудником МВД»:

  • часто мошенники говорят о занесении данных в несуществующий «реестр досудебных расследований»;
  • сам факт того, что следователь проводит допрос по телефону подозрителен. Поскольку личность владельца банковской карты не была удостоверена законным порядком.
  • подробный рассказ полицейского о «ходе следствия» для настоящего силовика является грубейшим нарушением. Также по телефону исключено говорить фразы по примеру «У следователя есть версия…». Это раскрывает тайну следствия.
  • также телефонный мошенник заявляет, что подготовит документы для финансового отдела банка и начинает пересказывать его внутренние должностные инструкции. «Тот факт, что это делает полицейский, выглядит странно и подозрительно», — заключил юрист.

При этом есть и правдоподобные моменты. Например, адвокат Оксана Михалкина рассказала, что схема мошенников, когда лжеследователь защищает жертву, является рабочей. «Действительно, есть случаи, когда изготавливают поддельные доверенности, и лицо идет в банк с требованием снять наличные деньги. То, что сотрудники банка могут быть замешаны в подобных делах, тоже реально», — заявила адвокат.

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Телефонные мошенники, которые притворяются перед жертвой сотрудниками полиции, часто допускают грубые ошибки. Заслуженный адвокат России Павел Герасимов рассказал о «ляпах», по которым можно распознать злоумышленника. Ранее в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором некий «старший следователь экономического отдела безопасности ГУ МВД России» пытался выведать у жертвы данные банковской карты. «Для начала — само представление: „беспокоит главное управление МВД, старший следователь экономического отдела безопасности“. У нас нет экономических отделов безопасности. У старшего следователя, скорее всего, даже жетона нет, номер которого он предлагает записать. Жетоны есть у сотрудников патрульных служб», — поделился юрист с «Ридусом». Герасимов обозначил другие фразы, на которые нужно обратить внимание при общении по телефону с «сотрудником МВД»: При этом есть и правдоподобные моменты. Например, адвокат Оксана Михалкина рассказала, что схема мошенников, когда лжеследователь защищает жертву, является рабочей. «Действительно, есть случаи, когда изготавливают поддельные доверенности, и лицо идет в банк с требованием снять наличные деньги. То, что сотрудники банка могут быть замешаны в подобных делах, тоже реально», — заявила адвокат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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