Юрист рассказал, как раскрыть мошенников по телефону

20 января 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Телефонных мошенников можно опознать по неправдоподобным фразам Фото: Анна Майорова © URA.RU Телефонные мошенники, которые притворяются перед жертвой сотрудниками полиции, часто допускают грубые ошибки. Заслуженный адвокат России Павел Герасимов рассказал о «ляпах», по которым можно распознать злоумышленника. Ранее в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором некий «старший следователь экономического отдела безопасности ГУ МВД России» пытался выведать у жертвы данные банковской карты. «Для начала — само представление: „беспокоит главное управление МВД, старший следователь экономического отдела безопасности“. У нас нет экономических отделов безопасности. У старшего следователя, скорее всего, даже жетона нет, номер которого он предлагает записать. Жетоны есть у сотрудников патрульных служб», — поделился юрист с «Ридусом». Герасимов обозначил другие фразы, на которые нужно обратить внимание при общении по телефону с «сотрудником МВД»: часто мошенники говорят о занесении данных в несуществующий «реестр досудебных расследований»;

сам факт того, что следователь проводит допрос по телефону подозрителен. Поскольку личность владельца банковской карты не была удостоверена законным порядком.

подробный рассказ полицейского о «ходе следствия» для настоящего силовика является грубейшим нарушением. Также по телефону исключено говорить фразы по примеру «У следователя есть версия…». Это раскрывает тайну следствия.

также телефонный мошенник заявляет, что подготовит документы для финансового отдела банка и начинает пересказывать его внутренние должностные инструкции. «Тот факт, что это делает полицейский, выглядит странно и подозрительно», — заключил юрист. При этом есть и правдоподобные моменты. Например, адвокат Оксана Михалкина рассказала, что схема мошенников, когда лжеследователь защищает жертву, является рабочей. «Действительно, есть случаи, когда изготавливают поддельные доверенности, и лицо идет в банк с требованием снять наличные деньги. То, что сотрудники банка могут быть замешаны в подобных делах, тоже реально», — заявила адвокат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телефонные мошенники, которые притворяются перед жертвой сотрудниками полиции, часто допускают грубые ошибки. Заслуженный адвокат России Павел Герасимов рассказал о «ляпах», по которым можно распознать злоумышленника. Ранее в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, в котором некий «старший следователь экономического отдела безопасности ГУ МВД России» пытался выведать у жертвы данные банковской карты. «Для начала — само представление: „беспокоит главное управление МВД, старший следователь экономического отдела безопасности“. У нас нет экономических отделов безопасности. У старшего следователя, скорее всего, даже жетона нет, номер которого он предлагает записать. Жетоны есть у сотрудников патрульных служб», — поделился юрист с «Ридусом». Герасимов обозначил другие фразы, на которые нужно обратить внимание при общении по телефону с «сотрудником МВД»: При этом есть и правдоподобные моменты. Например, адвокат Оксана Михалкина рассказала, что схема мошенников, когда лжеследователь защищает жертву, является рабочей. «Действительно, есть случаи, когда изготавливают поддельные доверенности, и лицо идет в банк с требованием снять наличные деньги. То, что сотрудники банка могут быть замешаны в подобных делах, тоже реально», — заявила адвокат.