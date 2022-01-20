Политологи назвали устаревшие COVID-ограничения

20 января 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Некоторые коронавирусные ограничения уже устарели и не влияют на число зараженных, считают эксперты ЭИСИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ужесточение ограничений из-за COVID, перевод школьников и студентов на онлайн-обучение и ограничения по международным поездкам не влияют на темпы распространения нового штамма коронавируса. Россия учитывает зарубежный опыт и будет принимать только действенные меры борьбы с инфекцией. Об этом заявили российские политологи во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который проводился на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». «Никакого отката пандемии назад не наступило, она сейчас просто поменяла свой характер. Нужно сделать правильные выводы из этого характера и применять своевременные управленческие решения. Я вижу, что Россия и Москва, в частности, делает выводы на основании зарубежного опыта, потому что его достаточно просто проанализировать, и понять, что работает, а что нет. И я думаю, что в этом ключе все решения у нас и будут [приняты]. Удастся пройти и через эту волну без серьезных угроз для здоровья и жизни населения, и, безусловно, без новых ущербов для различных отраслей экономики, который они получали ранее», — заявил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин согласился с его мнением. В пример устаревших COVID-ограничений он привел ограничения на международные поездки. А руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов подсчитал, что Россия сейчас, по опыту иностранных государств, покажет трехнедельный рост заболеваемости, потом выйдет на плато, а затем количество инфицированных начнет падать. По мнению главы совета ЭИСИ, Россия избежала ярко абсурдных вещей в регуляции, с которыми столкнулась мировая практика: отказы в срочной медицинской помощи для людей без тестов, отказы в эвтаназии невакцинированным и прочее. «Иногда, когда смотришь на решения, которые принимаются государствами, кажется, что COVID — это не болезнь человека, а болезнь государств, которая заставляет предпринимать регулировочные решения только ради того, чтобы отчитаться о каких-то мерах. Вот в России этого минимум по сравнению с другими странами», — заключил Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ужесточение ограничений из-за COVID, перевод школьников и студентов на онлайн-обучение и ограничения по международным поездкам не влияют на темпы распространения нового штамма коронавируса. Россия учитывает зарубежный опыт и будет принимать только действенные меры борьбы с инфекцией. Об этом заявили российские политологи во время круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который проводился на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». «Никакого отката пандемии назад не наступило, она сейчас просто поменяла свой характер. Нужно сделать правильные выводы из этого характера и применять своевременные управленческие решения. Я вижу, что Россия и Москва, в частности, делает выводы на основании зарубежного опыта, потому что его достаточно просто проанализировать, и понять, что работает, а что нет. И я думаю, что в этом ключе все решения у нас и будут [приняты]. Удастся пройти и через эту волну без серьезных угроз для здоровья и жизни населения, и, безусловно, без новых ущербов для различных отраслей экономики, который они получали ранее», — заявил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин согласился с его мнением. В пример устаревших COVID-ограничений он привел ограничения на международные поездки. А руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов подсчитал, что Россия сейчас, по опыту иностранных государств, покажет трехнедельный рост заболеваемости, потом выйдет на плато, а затем количество инфицированных начнет падать. По мнению главы совета ЭИСИ, Россия избежала ярко абсурдных вещей в регуляции, с которыми столкнулась мировая практика: отказы в срочной медицинской помощи для людей без тестов, отказы в эвтаназии невакцинированным и прочее. «Иногда, когда смотришь на решения, которые принимаются государствами, кажется, что COVID — это не болезнь человека, а болезнь государств, которая заставляет предпринимать регулировочные решения только ради того, чтобы отчитаться о каких-то мерах. Вот в России этого минимум по сравнению с другими странами», — заключил Кузнецов.