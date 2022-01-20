Арестован убийца Игоря Талькова

21 января 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

Шляфман арестован заочно для подтверждения международного розыска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший директор рок-музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за преступление, совершенное 30 лет. Сообщается, что дело продвинулось благодаря личному контролю главы СКР Александра Бастрыкина. «Бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей», — сообщает « Коммерсантъ ». Отмечается, что данная мера была принята с целью подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после произошедшего уехал в Израиль, однако страна очень редко выдает своих граждан. Помимо этого, следствие намерено юридически оценить действия еще нескольких человек, в том числе певицы Азизы. В отличие от Шляфмана, наказание женщине не грозит по причине истечения срока давности, сообщает издание. Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге, во дворце спорта «Юбилейный». Певца застрелили при потасовке с Малаховым, а также коммерческим директором самого Талькова Валерием Шляфманом. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Шляфману. Он уехал в Израиль, его не выдали России. Расследование приостановлено в 2013 году. Следственный комитет возобновил его в 2018 году, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший директор рок-музыканта Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован за преступление, совершенное 30 лет. Сообщается, что дело продвинулось благодаря личному контролю главы СКР Александра Бастрыкина. «Бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей», — сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что данная мера была принята с целью подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после произошедшего уехал в Израиль, однако страна очень редко выдает своих граждан. Помимо этого, следствие намерено юридически оценить действия еще нескольких человек, в том числе певицы Азизы. В отличие от Шляфмана, наказание женщине не грозит по причине истечения срока давности, сообщает издание. Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге, во дворце спорта «Юбилейный». Певца застрелили при потасовке с Малаховым, а также коммерческим директором самого Талькова Валерием Шляфманом. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили Шляфману. Он уехал в Израиль, его не выдали России. Расследование приостановлено в 2013 году. Следственный комитет возобновил его в 2018 году, передает телеканал 360.