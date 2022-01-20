США обвинили Белоруссию в воздушном терроризме из-за Ryanair

21 января 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

Власти США обвинили в воздушном терроризме чиновников из Белоруссии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти США обвинили в воздушном терроризме чиновников из Белоруссии, которые предположительно причастны к инциденту с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. Заявление выложено на сайте Министерства юстиции США (Минюст США). Обвинение по одному пункту предъявлено генеральному директору госпредприятия «Белаэронавигация» Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам госбезопасности Белоруссии. Их считают причастными в сговоре с целью осуществления акта «воздушного терроризма», передает ТАСС слова из заявления Минюста. В обвинительном заключении написано, что вышеперечисленные лица совершили сговор и сфабриковали информацию о том, что на борту самолета была бомба. Они это сделали с целью задержать находившегося в лайнере «политического активиста», который критиковал белорусское правительство. Власти Беларуси хотели, чтобы самолет изменил свой курс с Вильнюса на Минск. В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair приземлился в аэропорту Минска после сообщения о том, что в нем было заложено взрывное устройство. После посадки информация о минирования не подтвердилась. Как только самолет приземлился, сразу же арестовали бывшего редактора белорусского telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. С ним была задержана россиянка София Сапега, Позже обоих выпустили из СИЗО и перевели на домашний арест. Заместитель начальника управления Следственного комитета (УСК) Белоруссии по Минску Андрей Мотолько заявил, что запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair является монтажом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США обвинили в воздушном терроризме чиновников из Белоруссии, которые предположительно причастны к инциденту с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. Заявление выложено на сайте Министерства юстиции США (Минюст США). Обвинение по одному пункту предъявлено генеральному директору госпредприятия «Белаэронавигация» Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам госбезопасности Белоруссии. Их считают причастными в сговоре с целью осуществления акта «воздушного терроризма», передает ТАСС слова из заявления Минюста. В обвинительном заключении написано, что вышеперечисленные лица совершили сговор и сфабриковали информацию о том, что на борту самолета была бомба. Они это сделали с целью задержать находившегося в лайнере «политического активиста», который критиковал белорусское правительство. Власти Беларуси хотели, чтобы самолет изменил свой курс с Вильнюса на Минск. В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair приземлился в аэропорту Минска после сообщения о том, что в нем было заложено взрывное устройство. После посадки информация о минирования не подтвердилась. Как только самолет приземлился, сразу же арестовали бывшего редактора белорусского telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. С ним была задержана россиянка София Сапега, Позже обоих выпустили из СИЗО и перевели на домашний арест. Заместитель начальника управления Следственного комитета (УСК) Белоруссии по Минску Андрей Мотолько заявил, что запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair является монтажом.