Польша: на самолете Ryanair с Протасевичем на борту не было бомбы

09 декабря 2021 в 19:57 Размер текста - 17 +

Борт с Романом Протасевичем принудительно посадили в Беларуси в мае 2021 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Протесты в Белоруссии На борту самолета авиакомпании Ryanair, где летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич и который был принудительно посажен на землю на территории Беларуси, не было угрозы взрыва. К такому выводу пришла прокуратура Польши. «В ходе расследования, проводимого Мазовецким отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Варшавы, было установлено, что самолету не угрожала бомба. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как отправил электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете», — указано на сайте генпрокуратуры Польши. Обслуживание аэропорта Минска и проведение аварийно-спасательных служб указывали на полное отсутствие угрозы. Ситуация стала поводом для того, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске, считают в польской прокуратуре. Самолет Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска 23 мая из-за информации о минировании. После посадки арестовали бывшего редактора белорусского telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Рейс следовал из Афин в Вильнюс, сообщает «Ридус». В авиакомпании осудили действия властей Белоруссии и назвали актом авиационного пиратства, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что информацию о минировании Минск получил из Швейцарии, пишет деловое издание «Взгляд». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На борту самолета авиакомпании Ryanair, где летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич и который был принудительно посажен на землю на территории Беларуси, не было угрозы взрыва. К такому выводу пришла прокуратура Польши. «В ходе расследования, проводимого Мазовецким отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Варшавы, было установлено, что самолету не угрожала бомба. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как отправил электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете», — указано на сайте генпрокуратуры Польши. Обслуживание аэропорта Минска и проведение аварийно-спасательных служб указывали на полное отсутствие угрозы. Ситуация стала поводом для того, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске, считают в польской прокуратуре. Самолет Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска 23 мая из-за информации о минировании. После посадки арестовали бывшего редактора белорусского telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Рейс следовал из Афин в Вильнюс, сообщает «Ридус». В авиакомпании осудили действия властей Белоруссии и назвали актом авиационного пиратства, сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что информацию о минировании Минск получил из Швейцарии, пишет деловое издание «Взгляд».