Протасевича и россиянку Сапегу выпустили из СИЗО в Беларуси

Оппозиционный журналист Роман Протасевич также находится под домашним арестом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывшего главного редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софью Сапегу перевели под домашний арест. Они были задержаны 23 мая в Минске после того, как самолет Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о бомбе на борту.

«Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске, перевели под домашний арест. Сейчас Софья живет одна в съёмной квартире в Минске. Оппозиционный журналист Роман Протасевич также находится под домашним арестом, родители его не видели», — сообщает telegram-канал BBC News. Об изменении меры пресечения рассказал отец Протасевича. По словам мужчины, ему трудно комментировать действия властей, предположительно, идет политическая игра.

Россиянку Софью Сапегу обвиняют в занятии должности администратора telegram-канала «Черная книга Беларуси», а Протасевича в организации массовых беспорядков и групповых действий. Ранее родной отец Сапеги записал видеообращение к президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко с просьбой о встрече. Он также просил главу республики о помиловании дочери, передает RT.