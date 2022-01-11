СК Белоруссии назвал запись переговоров с Ryanair монтажом

12 января 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

В Следственном комитете Белоруссии по Минску назвали польскую запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair монтажом Фото: Анна Майорова © URA.RU Запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair является монтажом. Об этом заявил заместитель начальника управления Следственного комитета (УСК) Белоруссии по Минску Андрей Мотолько. «Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. В указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи», — пояснил Мотолько в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, третий голос, фигурировавший в записи, принадлежит руководителю полетов минского районного диспетчерского центра Евгению Цыганову, который подключился к работе диспетчера из-за возникновения внештатной ситуации. Тот, в свою очередь, подтвердил данную информацию. Цыганов добавил, что в момент переговоров с пилотом в помещении присутствовало пять человек. Он назвал смешным утверждения о том, что он якобы мог быть сотрудником спецслужб. Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский считает, что монтаж записи был сделан для того, чтобы обосновать задержки с опубликованием окончательного отчета о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Он добавил, что это осуществляется и для того, чтобы «оправдать то беззаконие, которое творится». На борту самолета Ryanair 23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о нахождении бомбы на борту, которое в дальнейшем не подтвердилось. Этим самолетом летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». В июне журналиста перевели под домашний арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запись переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair является монтажом. Об этом заявил заместитель начальника управления Следственного комитета (УСК) Белоруссии по Минску Андрей Мотолько. «Органом предварительного следствия была назначена фоноскопическая экспертиза. В указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи», — пояснил Мотолько в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, третий голос, фигурировавший в записи, принадлежит руководителю полетов минского районного диспетчерского центра Евгению Цыганову, который подключился к работе диспетчера из-за возникновения внештатной ситуации. Тот, в свою очередь, подтвердил данную информацию. Цыганов добавил, что в момент переговоров с пилотом в помещении присутствовало пять человек. Он назвал смешным утверждения о том, что он якобы мог быть сотрудником спецслужб. Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский считает, что монтаж записи был сделан для того, чтобы обосновать задержки с опубликованием окончательного отчета о расследовании инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Он добавил, что это осуществляется и для того, чтобы «оправдать то беззаконие, которое творится». На борту самолета Ryanair 23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о нахождении бомбы на борту, которое в дальнейшем не подтвердилось. Этим самолетом летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». В июне журналиста перевели под домашний арест.