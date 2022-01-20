20 января 2022
19 января 2022

В Магнитогорске отменили занятия для части школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за низкой температуры ученики начальных классов будет заниматься дистанционно Фото:

Из-за сильного мороза в Магнитогорске для учеников начальных классов отменили занятия в школах. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

«В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1-4 классов школ города, которые учатся в первую смену. Учебный процесс будет организован в дистанционном формате», — говорится в сообщении администрации.

По данным синоптиков «Гисметео», сегодня в Магнитогорске -23 градуса. Такая погода будет держаться до конца недели.

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Из-за сильного мороза в Магнитогорске для учеников начальных классов отменили занятия в школах. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. «В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1-4 классов школ города, которые учатся в первую смену. Учебный процесс будет организован в дистанционном формате», — говорится в сообщении администрации. По данным синоптиков «Гисметео», сегодня в Магнитогорске -23 градуса. Такая погода будет держаться до конца недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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