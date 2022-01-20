В Магнитогорске отменили занятия для части школьников

Из-за низкой температуры ученики начальных классов будет заниматься дистанционно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за сильного мороза в Магнитогорске для учеников начальных классов отменили занятия в школах. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

«В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1-4 классов школ города, которые учатся в первую смену. Учебный процесс будет организован в дистанционном формате», — говорится в сообщении администрации.

По данным синоптиков «Гисметео», сегодня в Магнитогорске -23 градуса. Такая погода будет держаться до конца недели.