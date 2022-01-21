СМИ: власти Украины начали распространять брошюры на случай войны

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
В инструкциях подробно объясняется, что делать в случае начала войны Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Министерство культуры и информационной политики Украины начало рассылку инструкций «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны». Об этом сообщает издание «Вести Украина».

«Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции „Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны“. На 14 страницах украинцам подробно объясняют, как действовать в той или иной ситуации, связанной с угрозой жизни», — пишет «Вести Украина».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны. Зеленский отметил, что война на Украине идет уже восемь лет. Он также призвал американских сенаторов ввести немедленные санкции против России и «Северного потока — 2», пишет RT.

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Министерство культуры и информационной политики Украины начало рассылку инструкций «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны». Об этом сообщает издание «Вести Украина». «Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции „Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны“. На 14 страницах украинцам подробно объясняют, как действовать в той или иной ситуации, связанной с угрозой жизни», — пишет «Вести Украина». Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны. Зеленский отметил, что война на Украине идет уже восемь лет. Он также призвал американских сенаторов ввести немедленные санкции против России и «Северного потока — 2», пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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