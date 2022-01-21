ЕР поборется за особую роль на выборах президента 2024 года

«Единая Россия» должна доказать свою полезность, считают инсайдеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единой России» в ближайшее время необходимо показать свою эффективность, чтобы оказаться полезной на президентских выборах 2024 года. По мнению инсайдеров, партии пока не удалось остановить снижение рейтингов, начавшееся после пенсионной реформы 2018 года.

«Партии есть над чем работать: например, ей пока так и не удалось остановить снижение электорального рейтинга, начавшееся после пенсионной реформы 2018 года. Кроме того, чтобы ЕР могла претендовать на серьезную роль в президентской кампании-2024, она должна показать свою полезность. Партийцам нужно подумать над повесткой на будущие годы», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в ЕР и администрации президента.

По слова инсайдеров, партия также запланировала провести стратегическую сессию 21 января. На ней будет обсуждаться вопрос будущих выборов в Госдуму РФ. Мероприятие будет закрытым, в нем поучаствуют секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, его заместители и несколько видных членов партии. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России». На момент публикации ответа не поступило.

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