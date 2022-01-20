20 января 2022
19 января 2022

ХМАО обновил рекорд по числу заражений COVID за всю пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 665 человек, шесть человек погибли Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 665 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«За последние сутки в регионе зафиксировано 665 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 121 человек (6 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит следующим образом:

  • Сургут — 292
  • Ханты-Мансийск — 81
  • Нижневартовск — 76
  • Белоярский район — 8
  • Березовский район — 2
  • Когалым — 14
  • Кондинский район — 21
  • Лангепас — 9
  • Мегион — 26
  • Нефтеюганск — 32
  • Нефтеюганский район — 9
  • Нижневартовский район — 8
  • Нягань — 10
  • Октябрьский район — 5
  • Пыть-Ях — 16
  • Радужный — 6
  • Советский район — 9
  • Сургутский район — 14
  • Урай — 19
  • Ханты-Мансийский район — 2
  • Югорск — 6

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за все время пандемии. Тогда инфекцией заразились 447 человек.

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В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 665 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб. «За последние сутки в регионе зафиксировано 665 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 121 человек (6 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит следующим образом: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за все время пандемии. Тогда инфекцией заразились 447 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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