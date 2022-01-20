ХМАО обновил рекорд по числу заражений COVID за всю пандемию

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 665 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.
«За последние сутки в регионе зафиксировано 665 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 121 человек (6 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит следующим образом:
Сургут — 292
Ханты-Мансийск — 81
Нижневартовск — 76
Белоярский район — 8
Березовский район — 2
Когалым — 14
Кондинский район — 21
Лангепас — 9
Мегион — 26
Нефтеюганск — 32
Нефтеюганский район — 9
Нижневартовский район — 8
Нягань — 10
Октябрьский район — 5
Пыть-Ях — 16
Радужный — 6
Советский район — 9
Сургутский район — 14
Урай — 19
Ханты-Мансийский район — 2
Югорск — 6
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за все время пандемии. Тогда инфекцией заразились 447 человек.
В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 665 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб. «За последние сутки в регионе зафиксировано 665 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 121 человек (6 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит следующим образом: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за все время пандемии. Тогда инфекцией заразились 447 человек.