ХМАО обновил рекорд по числу заражений COVID за всю пандемию

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 665 человек, шесть человек погибли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 665 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«За последние сутки в регионе зафиксировано 665 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 121 человек (6 человек за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит следующим образом:

Сургут — 292

Ханты-Мансийск — 81

Нижневартовск — 76

Белоярский район — 8

Березовский район — 2

Когалым — 14

Кондинский район — 21

Лангепас — 9

Мегион — 26

Нефтеюганск — 32

Нефтеюганский район — 9

Нижневартовский район — 8

Нягань — 10

Октябрьский район — 5

Пыть-Ях — 16

Радужный — 6

Советский район — 9

Сургутский район — 14

Урай — 19

Ханты-Мансийский район — 2

Югорск — 6

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО был зафиксирован абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за все время пандемии. Тогда инфекцией заразились 447 человек.