В ХМАО зафиксирован абсолютный рекорд заражений COVID

В ХМАО за сутки коронавирусом заразились 447 человек, 5 человек погибли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 447 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«За последние сутки в регионе зафиксировано 447 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 115 человек (5 человек за сутки)», — сказано в сообщении опрештаба. Статистика по городам выглядит следующим образом:

Сургут — 170

Нижневартовск — 50

Ханты-Мансийск — 49

Белоярский район — 2

Когалым — 14

Кондинский район — 8

Лангепас — 11

Мегион — 8

Нефтеюганск — 26

Нефтеюганский район — 31

Нижневартовский район — 2

Нягань — 6

Октябрьский район — 1

Пыть-Ях — 9

Радужный — 6

Советский район — 15

Сургутский район — 12

Урай — 15

Ханты-Мансийский район — 4

Югорск — 8

Ранее URA.RU писало, что число заразившихся коронавирусом жителей ХМАО приблизилось к рекорду 2020 года. Тогда инфекцией заразились 299 человек, предыдущим рекордным показателем являлось значение в 323 заразившихся.