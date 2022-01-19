В ХМАО зафиксирован абсолютный рекорд заражений COVID

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 447 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.
«За последние сутки в регионе зафиксировано 447 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 115 человек (5 человек за сутки)», — сказано в сообщении опрештаба. Статистика по городам выглядит следующим образом:
Сургут — 170
Нижневартовск — 50
Ханты-Мансийск — 49
Белоярский район — 2
Когалым — 14
Кондинский район — 8
Лангепас — 11
Мегион — 8
Нефтеюганск — 26
Нефтеюганский район — 31
Нижневартовский район — 2
Нягань — 6
Октябрьский район — 1
Пыть-Ях — 9
Радужный — 6
Советский район — 15
Сургутский район — 12
Урай — 15
Ханты-Мансийский район — 4
Югорск — 8
Ранее URA.RU писало, что число заразившихся коронавирусом жителей ХМАО приблизилось к рекорду 2020 года. Тогда инфекцией заразились 299 человек, предыдущим рекордным показателем являлось значение в 323 заразившихся.
В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 447 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб. «За последние сутки в регионе зафиксировано 447 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 115 человек (5 человек за сутки)», — сказано в сообщении опрештаба. Статистика по городам выглядит следующим образом: Ранее URA.RU писало, что число заразившихся коронавирусом жителей ХМАО приблизилось к рекорду 2020 года. Тогда инфекцией заразились 299 человек, предыдущим рекордным показателем являлось значение в 323 заразившихся.