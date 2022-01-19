19 января 2022
18 января 2022

В ХМАО зафиксирован абсолютный рекорд заражений COVID

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В ХМАО за сутки коронавирусом заразились 447 человек, 5 человек погибли Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 447 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб.

«За последние сутки в регионе зафиксировано 447 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 115 человек (5 человек за сутки)», — сказано в сообщении опрештаба. Статистика по городам выглядит следующим образом:

  • Сургут — 170
  • Нижневартовск — 50
  • Ханты-Мансийск — 49
  • Белоярский район — 2
  • Когалым — 14
  • Кондинский район — 8
  • Лангепас — 11
  • Мегион — 8
  • Нефтеюганск — 26
  • Нефтеюганский район — 31
  • Нижневартовский район — 2
  • Нягань — 6
  • Октябрьский район — 1
  • Пыть-Ях — 9
  • Радужный — 6
  • Советский район — 15
  • Сургутский район — 12
  • Урай — 15
  • Ханты-Мансийский район — 4
  • Югорск — 8

Ранее URA.RU писало, что число заразившихся коронавирусом жителей ХМАО приблизилось к рекорду 2020 года. Тогда инфекцией заразились 299 человек, предыдущим рекордным показателем являлось значение в 323 заразившихся.

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В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразились 447 человек. Это самое высокое значение за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб. «За последние сутки в регионе зафиксировано 447 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 умерли 2 115 человек (5 человек за сутки)», — сказано в сообщении опрештаба. Статистика по городам выглядит следующим образом: Ранее URA.RU писало, что число заразившихся коронавирусом жителей ХМАО приблизилось к рекорду 2020 года. Тогда инфекцией заразились 299 человек, предыдущим рекордным показателем являлось значение в 323 заразившихся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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