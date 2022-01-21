СМИ узнали, в чем обвиняют задержанного замглавы Минтранса

Владимира Токарева обвиняют в хищении 500 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанный силовиками замминистра транспорта РФ Владимир Токарев был организатором схем по выводу денег со счетов подконтрольной ему компании. Кроме этого, он растратил не по назначению средства, выделенные на реконструкцию железной дороги в Краснодарском крае, говорят источники СМИ в правоохранительных органах.

«Токарев обеспечил заключение контракта подконтрольного ему „Главстройинвеста“ со „СпецТрансСтроем“, по этому договору должны были провести строительно-монтажные работы по реконструкции участка в Краснодарском крае», — сообщил собеседник РИА «Новостей». По его данным, авансовые платежи за работы были потрачены на иные цели. Также Токарев с сообщниками заключили несколько фиктивных договоров займа и оказания различных услуг, а деньги «Главстройинвеста» перечислили на счета подконтрольных компаний и ИП.

Сотрудники ФСБ задержали Токарева 19 января. Чиновнику и его сообщникам вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Причиненный ущерб силовики оценивают более чем в 500 млн рублей.

Токарев был назначен заместителем министра транспорта России в ноябре 2018 года. 29 мая 2020 года его также назначили руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта. До Минтранса он работал замминистра строительства и ЖКХ, занимал руководящие должности в «РусГидро» и «СпецТрансСтрое».

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