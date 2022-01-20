Школьник оказался в реанимации после пробы на манту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители школьника в Березниках (Пермский край), попавшего в реанимацию после пробы Манту, намерены обратиться в прокуратуру и министерство здравоохранения края. Отец ребенка, Александр Третьяков рассказал, что после препарата его сын не мог самостоятельно двигаться.

«Школьник лежал в кабинете медика и не мог самостоятельно двигаться. Ученику было настолько плохо, что ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Родители пострадавшего после „Диаскинтеста“ будут обращаться в прокуратуру и минздрав Пермского края», — рассказал пермяк информационно-развлекательному каналу «Свое ТВ».

Ранее стало известно, что после диагностики на туберкулез, пятеро учащихся школы №11 почувствовали себя плохо. Двое детей были госпитализированы в краевую больницу имени Вагнера города Березники. В пресс-службе минздрава края информагентству пояснили, что школьникам был введен препарат «Диаскинтест». Сейчас учащиеся школы идут на поправку.

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