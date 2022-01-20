20 января 2022
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В ЯНАО из-за погоды закрыли зимник

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Некоторые зимники закрыли, другие работают с ограничениями Фото:

Зимник Коротчаево-Красноселькуп закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Зимник: Коротчаево — Красноселькуп закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в официальной группе ведомства во «ВКонтакте». Открытыми остаются зимники Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, Самбург — Заполярное НГКМ и Аксарка — Белоярск.

Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале открыт с ограничениями. Проезд разрешен для автомобилей повышенной проходимости с общей массой до 10 тонн.

Ранее URA.RU сообщало, что не так давно, 17 января, зимник Коротачаево — Красноселькуп снова был закрыт. Движение по нему приостановили из-за погодных условий.

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Зимник Коротчаево-Красноселькуп закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Зимник: Коротчаево — Красноселькуп закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями», — говорится в официальной группе ведомства во «ВКонтакте». Открытыми остаются зимники Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги, Самбург — Заполярное НГКМ и Аксарка — Белоярск. Зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале открыт с ограничениями. Проезд разрешен для автомобилей повышенной проходимости с общей массой до 10 тонн. Ранее URA.RU сообщало, что не так давно, 17 января, зимник Коротачаево — Красноселькуп снова был закрыт. Движение по нему приостановили из-за погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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