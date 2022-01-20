Дерзкая банда «от чиновников» с Уралмаша заинтересовала полицию

Неизвестные краном убрали киоск и раздавили товар Фото: читатель URA.RU

Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту захвата торговой точки на улице Космонавтов. Об этом URA.RU сообщили в городском УМВД.

«Информация о возможном правонарушении проверяется сотрудниками территориального ОВД. До настоящего времени владелец торговой точки в полицию с заявлением не обратился», — прокомментировал представитель пресс-службы ведомства.

Дерзкий захват торговой точки произошел в ночь с 19 на 20 января. Неизвестные разгромили павильон с овощами и фруктами по адресу Космонавтов, 45. Десяток человек в масках с помощью крана снесли киоск, пояснив, что действуют якобы «от администрации района» (хотя в самой управе URA.RU заявили, что никого на объект не отправляли). Пострадавший предприниматель узнал в налетчиках представителей «четырехсотых» — одной из крупных городских группировок, имеющих интерес в сфере нестационарной торговли.

«Я лишился киоска — его увезли неизвестно куда, и товара — овощи и фрукты были раздавлены и разбросаны рядом. Теперь там ведется торговля из нового павильона, за которым неизвестно кто стоит. По слухам, эти люди раньше торговали на Баумана, но оттуда их прогнали и они захватили мой магазин», — рассказал URA.RU пострадавший предприниматель.

Теперь коммерсант намерен вместе с жильцами дома на Космонавтов написать коллективное заявление в полицию, прокуратуру и администрацию Екатеринбурга. Причиненный ущерб он оценил в 250 тысяч рублей.

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