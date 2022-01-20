Курганские власти раскрыли подробности о новых рейсах в Крым

Рейсы по маршруту Курган — Симферополь будут выполняться авиакомпанией Nordwind Airlines Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Авиарейсы по маршруту Курган — Симферополь будут выполняться два раза в неделю, с июня по октябрь 2022 года авиакомпанией «Северный ветер» (Nordwind Airlines). Об этом сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«С июня по октябрь ООО „Северный ветер“ на воздушных судах Boeing 738/737-800 планирует открыть перелеты по маршруту Курган — Симферополь. Полеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Из Симферополя самолеты будут вылетать в 11:20, время прилета в Курган — в 17:00. Вылет из Кургана — в 18:00, прилет в Симферополь — в 19:50. Везде указано местное время. Минимальный тариф составит 4 000 рублей, средний — 8 500 рублей. Стоимость билетов авиакомпания устанавливает самостоятельно. Продажи должны начаться уже на этой неделе.

Также в правительстве области рассказали, что в Росавиации распределили субсидии на билеты Курган-Симферополь по спецтарифу для некоторых категорий граждан. К ним относятся молодые люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, инвалиды с детства II или III группы и ряд других. Размер спецтарифа составит 3875 рублей в одну сторону (без учета стоимости оформления билета).

В начале года власти региона заявляли, что вновь будут запущены субсидируемые рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи. 10 января возобновились рейсы из Кургана в Сургут. Позже начались продажи билетов на мартовские рейсы из Кургана до Санкт-Петербурга и Сочи, их будет также выполнять авиакомпания Nordwind Airlines.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам