В Кургане начали продавать билеты на новые авиарейсы

Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Билеты на мартовские рейсы из Кургана до Санкт-Петербурга и Сочи стоят от 3 тыс. до 4,6 тыс. рублей. Данная информация размещена на сайте авиакомпании Nordwind Airlines. Билеты доступны для покупки.

«Рейс Санкт-Петербург — Курган. 15 марта, вторник, — 3006 рублей», — указана на сайте дата с самыми дешевыми билетами на этом направлении. Стоимость прямого рейса в марте на этом маршруте в каждое из направлений достигает 4561 рубля. На сайте указано, что самые дорогие билеты на этом маршруте в следующие месяцы можно купить за 6401 рубль.

Та же компания будет выполнять рейсы до Сочи. Стоимость мартовских билетов из Сочи в Курган, на момент написания новости, варьируется от 3791 до 3891 рубля. Стоимость билетов в обратную сторону достигает 4666 рублей. В следующие месяцы они будут дороже — их стоимость достигает 7401 рубля.

Ранее стало известно, что рейсы из Кургана в Сочи и Санкт-Петербург запустят в марте. При этом, заявки от авиаперевозчиков на эти рейсы принимают до 29 января. Ранее курганцы могли улететь в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании «РусЛайн», а в Сочи с помощью авиакомпании S7 Airlines.

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