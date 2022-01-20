Бастрыкин вмешался в историю с голодовкой в свердловской деревне

Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в историю с голодовкой работников «Лотаса» в деревне Голенищево (Свердловская область), в связи с невыплатой зарплаты. Он поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Михаилу Богинскому заняться этим вопросом. Об этом сообщила пресс-служба СК на официальном сайте.

«Глава СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. передать уголовное дело в аппарат областного управления, лично вникнуть в проблему граждан и представить доклад о проводимых мероприятиях и следственных действиях», — сообщает пресс-служба.

Ведомство начало расследовать уголовное дело по статье о присвоении или растрате, фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. В отношении бывшего директора выдвинута мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Напоминаем, что ранее работники свердловской компании ООО «Лотас» объявили голодовку из-за невыплаченных зарплат. Тогда рабочие рассказали, что направляли обращения к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в СУ Следственного комитета России по региону. Но ответов они так и не дождались.

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