В ДНР заявили о подготовке Киева к нападению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к границам Донбасса реактивные системы залпового огня (РСЗО) и готовятся к нападению. Об этом сообщили в народной милиции ДНР.
«ВСУ перебросили в Донбасс восемь РСЗО „Смерч“ и „Ураган“. Они готовятся к активным боевым действиям», — передает РИА «Новости» сообщение народной милиции.
Ранее в народной милиции сообщили, что ВСУ перебросили в Донбасс тяжелое вооружение. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны, сообщает телеканала 360.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к границам Донбасса реактивные системы залпового огня (РСЗО) и готовятся к нападению. Об этом сообщили в народной милиции ДНР. «ВСУ перебросили в Донбасс восемь РСЗО „Смерч“ и „Ураган“. Они готовятся к активным боевым действиям», — передает РИА «Новости» сообщение народной милиции. Ранее в народной милиции сообщили, что ВСУ перебросили в Донбасс тяжелое вооружение. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны, сообщает телеканала 360.