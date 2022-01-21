В ДНР заявили о подготовке Киева к нападению

Армия Украины готовится к боевым действиям в Донбассе, сообщили в народной милиции ДНР Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к границам Донбасса реактивные системы залпового огня (РСЗО) и готовятся к нападению. Об этом сообщили в народной милиции ДНР.

«ВСУ перебросили в Донбасс восемь РСЗО „Смерч“ и „Ураган“. Они готовятся к активным боевым действиям», — передает РИА «Новости» сообщение народной милиции.

Ранее в народной милиции сообщили, что ВСУ перебросили в Донбасс тяжелое вооружение. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам и призвал их не паниковать из-за возможного начала войны, сообщает телеканала 360.