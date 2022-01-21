Иммунолог рассказал, как болеют «Омикроном» непривитые

21 января 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

У людей, не имеющих иммунитета к COVID-19, при «Омикроне» может развиться тромбоэмболия Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Южноафриканский штамм коронавируса «Омикрон» может протекать в тяжелой форме, с высокой температурой, повреждением внутренних органов и нарушением свертываемости крови у тех, кто не болел, не привился от COVID-19, либо давно перенес заражение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог Владимир Болибок. «„Омикрон“ у тех, кто не имеет иммунитета к COVID-19, протекает на полную катушку, с высокой температурой, поражением легких. Причем, новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьет по сосудам, резко изменяет свертываемость крови, то есть кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки. Люди массово страдают от тромбоэмболических осложнений внутренних органов, головного мозга, глаз, почек», — объяснил Владимир Болибок. При этом, по словам иммунолога, переболевшие и вакцинированные «Омикрон» переносят в легкой форме, заболевание может длиться от нескольких часов до трех дней. «У иммунных людей, вакцинированных или переболевших, организм достаточно быстро распознает вирус, и заболевание протекает, как правило, в форме ОРВИ — температура, боль в горле, головная, покашливание, заложенность носа. Длится недуг от нескольких часов до 2 — 3 дней, после чего человек выздоравливает», — подчеркнул Болибок. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заметил, что вакцинированным и переболевшим, как правило, не требуется госпитализация. «Как мы и ожидали, по предварительным данным, вакцинированные легче переносят „Омикрон“ и им, как правило, не требуется госпитализация. Невакцинированные переносят вирус по-разному, в зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний», — добавил он. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших COVID-19 увеличилось число повторных заболеваний, от 5 до 10 раз. Связано это с приходом нового штамма «Омикрон». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм коронавируса «Омикрон» может протекать в тяжелой форме, с высокой температурой, повреждением внутренних органов и нарушением свертываемости крови у тех, кто не болел, не привился от COVID-19, либо давно перенес заражение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог Владимир Болибок. «„Омикрон“ у тех, кто не имеет иммунитета к COVID-19, протекает на полную катушку, с высокой температурой, поражением легких. Причем, новый штамм не столько вызывает ковидную пневмонию, сколько бьет по сосудам, резко изменяет свертываемость крови, то есть кашель возникает не из-за воспаления, а из-за закупорки. Люди массово страдают от тромбоэмболических осложнений внутренних органов, головного мозга, глаз, почек», — объяснил Владимир Болибок. При этом, по словам иммунолога, переболевшие и вакцинированные «Омикрон» переносят в легкой форме, заболевание может длиться от нескольких часов до трех дней. «У иммунных людей, вакцинированных или переболевших, организм достаточно быстро распознает вирус, и заболевание протекает, как правило, в форме ОРВИ — температура, боль в горле, головная, покашливание, заложенность носа. Длится недуг от нескольких часов до 2 — 3 дней, после чего человек выздоравливает», — подчеркнул Болибок. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заметил, что вакцинированным и переболевшим, как правило, не требуется госпитализация. «Как мы и ожидали, по предварительным данным, вакцинированные легче переносят „Омикрон“ и им, как правило, не требуется госпитализация. Невакцинированные переносят вирус по-разному, в зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний», — добавил он. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что среди переболевших COVID-19 увеличилось число повторных заболеваний, от 5 до 10 раз. Связано это с приходом нового штамма «Омикрон».