Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID в России

Повторная заболеваемость COVID вызывает у Михаила Мурашко озабоченность Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России из-за увеличения повторных заболеваний сложилась напряженная ситуация с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Тенденцию он связывает с распространением штамма «Омикрон».

«Среди переболевших, в том числе, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям мы видим от 5 до 10 раз. Поэтому ситуация напряженная, и каждому необходимо позаботиться о своем здоровье», — цитирует министра РИА «Новости».

По данным оперштаба, «Омикрон» обнаружен в 55 регионах России. Этот штамм составляет 43,8% среди выявленных случаев заболевания. Через несколько недель зараженные им появятся по всей стране, прогнозируют эксперты.