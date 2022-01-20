Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID в России

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
Повторная заболеваемость COVID вызывает у Михаила Мурашко озабоченность Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России из-за увеличения повторных заболеваний сложилась напряженная ситуация с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Тенденцию он связывает с распространением штамма «Омикрон».

«Среди переболевших, в том числе, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям мы видим от 5 до 10 раз. Поэтому ситуация напряженная, и каждому необходимо позаботиться о своем здоровье», — цитирует министра РИА «Новости».

По данным оперштаба, «Омикрон» обнаружен в 55 регионах России. Этот штамм составляет 43,8% среди выявленных случаев заболевания. Через несколько недель зараженные им появятся по всей стране, прогнозируют эксперты.

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В России из-за увеличения повторных заболеваний сложилась напряженная ситуация с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Тенденцию он связывает с распространением штамма «Омикрон». «Среди переболевших, в том числе, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям мы видим от 5 до 10 раз. Поэтому ситуация напряженная, и каждому необходимо позаботиться о своем здоровье», — цитирует министра РИА «Новости». По данным оперштаба, «Омикрон» обнаружен в 55 регионах России. Этот штамм составляет 43,8% среди выявленных случаев заболевания. Через несколько недель зараженные им появятся по всей стране, прогнозируют эксперты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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