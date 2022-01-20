20 января 2022

Цены на продукты в Пермском крае за год выросли на 10,4%

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего подорожали овощи Фото:

За 2021 год продукты в Пермском крае подорожали на 10,4%. Такие данные представил Пермьстат.

«Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2021 году составил 110,4% по отношению к декабрю 2020 года. В 2020 году цены по сравнению с 2019 были выше лишь на 6,9%», — указано на сайте статистики.

Так, сильнее всего подорожали овощи: картофель (на 69%), свекла (53,7%), морковь (41,3%), свежие огурцы и помидоры (28-29%). Сильно выросла в цене кура замороженная и охлажденная — почти на 32% — и куриные яйца — на 25,4%. Говядина, свинина подорожали на 15%.

Рост цен на товары и услуги в Пермском крае (не только на продукты) превысил показатель по ПФО и всей стране на 0,3% и 0,5% соответственно. Взлет цен в Прикамье, как и по всей стране, обогнал уровень инфляции — Росстат подтвердил предварительную оценку потребительской инфляции по итогам 2021-го на уровне 8,39%.

В связи с ростом цен на продукты ФАС России провела переговоры с крупными торговыми сетями, такими как «Пятерочка», «Магнит» «Перекресток». Антимонопольщики предложили ретейлерам ограничить наценки на отдельные позиции товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме.

Ранее URA.RU сообщали, что в Перми резко выросли цены на новые квартиры. За 2021 год стоимость нового жилья выросла в среднем на 26%.

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За 2021 год продукты в Пермском крае подорожали на 10,4%. Такие данные представил Пермьстат. «Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре 2021 году составил 110,4% по отношению к декабрю 2020 года. В 2020 году цены по сравнению с 2019 были выше лишь на 6,9%», — указано на сайте статистики. Так, сильнее всего подорожали овощи: картофель (на 69%), свекла (53,7%), морковь (41,3%), свежие огурцы и помидоры (28-29%). Сильно выросла в цене кура замороженная и охлажденная — почти на 32% — и куриные яйца — на 25,4%. Говядина, свинина подорожали на 15%. Рост цен на товары и услуги в Пермском крае (не только на продукты) превысил показатель по ПФО и всей стране на 0,3% и 0,5% соответственно. Взлет цен в Прикамье, как и по всей стране, обогнал уровень инфляции — Росстат подтвердил предварительную оценку потребительской инфляции по итогам 2021-го на уровне 8,39%. В связи с ростом цен на продукты ФАС России провела переговоры с крупными торговыми сетями, такими как «Пятерочка», «Магнит» «Перекресток». Антимонопольщики предложили ретейлерам ограничить наценки на отдельные позиции товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме. Ранее URA.RU сообщали, что в Перми резко выросли цены на новые квартиры. За 2021 год стоимость нового жилья выросла в среднем на 26%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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