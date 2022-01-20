МКС будет хорошо видно в вечернее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце января жителей Свердловской области ждет удивительное явление: невооруженным взглядом они смогут наблюдать пролет Международной космической станции (МКС). Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал URA.RU, когда станцию можно будет увидеть.

«В конце января начинается вечерняя видимость международной космической станции, МКС. Благоприятный период для наблюдения будет с 23 по 31 января. Самое яркое появление станции произойдет 28 января в 19:06», — уточнил Санакоев.

При ясном небе МКС можно будет отличить невооруженным взглядом среди звезд и самолетов даже в условиях городской засветки. Искусственный спутник Земли появится в виде яркой звезды, которая медленно поднимется над западной частью неба, достигнет наивысшей точки на юге и уйдет на восток. А обладатели телескопов, по уверениям астрономов, смогут разглядеть даже солнечные батареи станции.