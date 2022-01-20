Крупнейшая в ЯНАО развязка «Солнечная» в Новом Уренгое оказалось опасной — дорогу не посыпают песком и автомобили скользят при движении по ней. Об этом жители сообщили в соцсети «ВКонтакте».
«Опять скользкая развязка. Опять аварии. Выдайте „УГСК“ еще грамот. Они так трудятся на благо города, что горожане не знают уже, куда жалобы писать», — написал в группе «ГОРОРО| Новый Уренгой» Олег Пельцер и опубликовал фото с развязки «Солнечная», на которой развернуло КамАЗ.
Жители сообщают, что это уже не первый случай. «Это уже второй КамАЗ. Первый, который я видела, подняться не мог, скользко было. Интересно, прокуратура будет наконец применять серьезные меры по отношению к „УГСК“? На дорогах песка нет почти с того года, город завален снегом. А может руководство „УГСК“ некомпетентно надлежащим образом дороги города содержать», — написала Milena Dear.
В администрации Нового Уренгоя агентству пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU сообщало, что на новой развязке «Солнечной» появились трещины. Также жители отметили, что на дороге местами просел асфальт.
Крупнейшая в ЯНАО развязка «Солнечная» в Новом Уренгое оказалось опасной — дорогу не посыпают песком и автомобили скользят при движении по ней. Об этом жители сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Опять скользкая развязка. Опять аварии. Выдайте „УГСК“ еще грамот. Они так трудятся на благо города, что горожане не знают уже, куда жалобы писать», — написал в группе «ГОРОРО| Новый Уренгой» Олег Пельцер и опубликовал фото с развязки «Солнечная», на которой развернуло КамАЗ. Жители сообщают, что это уже не первый случай. «Это уже второй КамАЗ. Первый, который я видела, подняться не мог, скользко было. Интересно, прокуратура будет наконец применять серьезные меры по отношению к „УГСК“? На дорогах песка нет почти с того года, город завален снегом. А может руководство „УГСК“ некомпетентно надлежащим образом дороги города содержать», — написала Milena Dear. В администрации Нового Уренгоя агентству пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU сообщало, что на новой развязке «Солнечной» появились трещины. Также жители отметили, что на дороге местами просел асфальт.