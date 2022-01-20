Водители отмечают, что по развязке сложно ехать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Крупнейшая в ЯНАО развязка «Солнечная» в Новом Уренгое оказалось опасной — дорогу не посыпают песком и автомобили скользят при движении по ней. Об этом жители сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Опять скользкая развязка. Опять аварии. Выдайте „УГСК“ еще грамот. Они так трудятся на благо города, что горожане не знают уже, куда жалобы писать», — написал в группе «ГОРОРО| Новый Уренгой» Олег Пельцер и опубликовал фото с развязки «Солнечная», на которой развернуло КамАЗ.

Жители сообщают, что это уже не первый случай. «Это уже второй КамАЗ. Первый, который я видела, подняться не мог, скользко было. Интересно, прокуратура будет наконец применять серьезные меры по отношению к „УГСК“? На дорогах песка нет почти с того года, город завален снегом. А может руководство „УГСК“ некомпетентно надлежащим образом дороги города содержать», — написала Milena Dear.

В администрации Нового Уренгоя агентству пообещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU сообщало, что на новой развязке «Солнечной» появились трещины. Также жители отметили, что на дороге местами просел асфальт.

Происшествие на развязке «Солнечной» Олег Пельцер

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