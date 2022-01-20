Ветерана пермской политики лишили важного поста

Вместо Кузнецова (на фото) секретарем «Единой России» в Пермском районе избран Дмитрий Гордиенко Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывшего главу Пермского района Александра Кузнецова, возглавлявшего территорию более 20 лет, лишили поста руководителя местного отделения «Единой России». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального отделения партии.

«В 14-ти территориях Прикамья состоялись отчетно-выборные конференции в местных отделениях „Единой России“. Впервые в Пермском районе секретарем местного отделения партии избран председатель Земского Собрания Пермского муниципального района Дмитрий Гордиенко», — говорится в сообщении. Ранее эту должность занимал бывший глава района Александр Кузнецов.

В остальных территориях остались прежние руководители. Среди них — пять мэров (Нытва, Добрянка, Кизел, Куеда и Чайковский). Александр Кузнецов остается членом президиума регионального политсовета «Единой России».

Кузнецов является одним из старожилов пермской политики. Он оставил должность главы района в августе 2020 года. После этого конкурс по выбору нового главы был несколько раз сорван. Для урегулирования конфликта среди депутатов, 100% которых были подконтрольны Кузнецову, в территории поменяли спикера Земского собрания. Вместо соратника Кузнецова Николая Коцофана им стал Дмитрий Гордиенко. Гордиенко — сын соратника Кузнецова, экс-депутата района Владимира Гордиенко.

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