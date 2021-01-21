Пермские депутаты устроили бунт из-за конкурса по выбору главы

Депутаты земского собрания не явились на заседание в знак протеста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты земского собрания Пермского района проигнорировали внеочередное заседание представительного органа, которое состоялось в пятницу, 22 января. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к политическим кругам района. По его словам, тем самым, депутаты выразили протест председателю земсобрания Николаю Коцофану. Последний, а также экс-глава района Александр Кузнецов, настаивали на том, чтобы новое положение, по которому избирается глава, было отозвано.

«Перед этим заседанием Кузнецов попросил депутатов отказаться от нового положения о конкурсе и выбирать главу по старым правилам. Но депутаты были нацелены защищать интересы района, для этого и принималось новое положение, а получается, что их в итоге предали. Поэтому сегодня большинство из них не явилось на заседание — из 15 депутатов присутствовало шесть», — сказал источник. Он отметил, что демарш депутатов «стал для Коцофана и Кузнецова полной неожиданностью». Источник, в политтусовке края предположил, что «бунт могли заранее спланировать в администрации губернатора».

Получить комментарий Коцофана не удалось, он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Актуального телефонного номера Кузнецова в распоряжении редакции не оказалось.

«Все это делается для того, чтобы на очередном заседании, которое состоится, скорее всего, через неделю решить вопрос по положению о конкурсе по выбору главы. Основные задачи — минимизировать влияние бывшего мэра Кузнецова, выбрать нового и прекратить скандалы на территории. Тот факт, что заседание не состоялось, уже говорит о том, что влияние Кузнецова практически нивелировано», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе администрации губернатора данную информацию оставили без комментариев. URA.RU писало, что положение о конкурсе по выборам главы Пермского района оспаривается в суде. Судебное заседание назначено на 25 января.