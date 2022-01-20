Суд принял решение по жалобе пермяков на обязательную вакцинацию

Пермяки не смогли добиться в суде отмены вакцинации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский краевой суд отказался идти навстречу пермякам, требовавших отменить вакцинацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«В удовлетворении заявленных требований отказано, постановление [главного санитарного врача Пермского края Виталия] Костарева оставлено в силе», — сказали в суде. Коллективные иски с требованием отменить вакцинацию жителей были поданы в Пермский краевой суд в ноябре 2021 года. Истцами выступили порядка 400 пермяков.

Ранее Роспотребнадзор издал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий работников предприятий, а также студентов вузов и учащихся техникумов. Тысячи пермяков, недовольные решением краевых властей о введении QR-кодов, обратились в прокуратуру.