20 января 2022

Суд принял решение по жалобе пермяков на обязательную вакцинацию

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС. Курган , судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Пермяки не смогли добиться в суде отмены вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермский краевой суд отказался идти навстречу пермякам, требовавших отменить вакцинацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«В удовлетворении заявленных требований отказано, постановление [главного санитарного врача Пермского края Виталия] Костарева оставлено в силе», — сказали в суде. Коллективные иски с требованием отменить вакцинацию жителей были поданы в Пермский краевой суд в ноябре 2021 года. Истцами выступили порядка 400 пермяков.

Ранее Роспотребнадзор издал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий работников предприятий, а также студентов вузов и учащихся техникумов. Тысячи пермяков, недовольные решением краевых властей о введении QR-кодов, обратились в прокуратуру.

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Пермский краевой суд отказался идти навстречу пермякам, требовавших отменить вакцинацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «В удовлетворении заявленных требований отказано, постановление [главного санитарного врача Пермского края Виталия] Костарева оставлено в силе», — сказали в суде. Коллективные иски с требованием отменить вакцинацию жителей были поданы в Пермский краевой суд в ноябре 2021 года. Истцами выступили порядка 400 пермяков. Ранее Роспотребнадзор издал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий работников предприятий, а также студентов вузов и учащихся техникумов. Тысячи пермяков, недовольные решением краевых властей о введении QR-кодов, обратились в прокуратуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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