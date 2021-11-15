Тысячи пермяков выступили против прививок и QR-кодов

В Екатеринбурге люди выходят на пикеты, а пермяки обращаются в суд и прокуратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жители Пермского края подали второй коллективный иск с требованием отменить постановление регионального Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. Кроме того, 7500 пермяков направили новое заявление в прокуратуру о незаконности системы QR-кодов.

«Наш юрист подала второй иск (в нем около 250 административных истцов) в Пермский краевой суд с дополнениями по отмене новых пунктов постановления 206 [главного санитарного врача Виталия] Костарева об обязательной вакцинации. Иск приняли», — сообщила в Telegram активистка Наталья Власова.

О новом заявлении в прокуратуру с требованием проверить законность указов губернатора Дмитрия Махонина о системе QR-кодов пишет в соцсетях активистка Надежда Трянзина. По ее словам, обращение с 7500 подписями в прокуратуре приняли. «Введение QR-кодов привело к объединению людей. Объединились люди, которых заставляют прививаться на работе против их воли, и люди, которых уже отстранили от работы или угрожают этим. Присоединились даже привитые люди, они не хотят пользоваться своими кодами, так как это способствует разделению людей и дискриминации», — отмечает она.

Ранее URA.RU рассказывало, что под первым обращением в прокуратуру подписались более двух тысяч жителей Прикамья. По их мнению, запрет людям, не имеющим иммунитета к коронавирусу, посещать магазины, массовые мероприятия и даже работу, незаконен. Краевой суд ранее также назначил на 21 декабря заседание по первому иску об отмене обязательной вакцинации. Кроме того, активисты требуют от пермских депутатов Госдумы отклонить федеральные законопроекты о QR-кодах.