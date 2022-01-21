Лавров заявил, что НАТО работает против России

21 января 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров уличил США во лжи по договоренностям о нерасширении НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Североатлантический альянс (НАТО) работает против России, из-за чего Москва выступает против расширения блока на Восток. Об этом глава МИДа РФ заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. «НАТО работает против России, поэтому Россия выступает против расширения Альянса на восток. При этом НАТО по своей сущности всегда было враждебной силой по отношению к России. Поэтому я считаю опасения Москвы вполне обоснованными», — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом «Россия 24». Также, по словам Лаврова, подготовленные к встрече в Женеве бумаги «невозможно было читать». «У нас есть специальное подразделение, которое возглавляет официальный представитель министерства, они обязаны все это изучать, и реакция уже последовала», — уточнил он. Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встречались в Женеве 21 января. Госсекретарь США заявлял, что эти переговоры призваны помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом. Лавров осудил США за распространение дезинформации о «российской угрозе», пишет агентство Nation News. Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии, подчеркивает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Североатлантический альянс (НАТО) работает против России, из-за чего Москва выступает против расширения блока на Восток. Об этом глава МИДа РФ заявил на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. «НАТО работает против России, поэтому Россия выступает против расширения Альянса на восток. При этом НАТО по своей сущности всегда было враждебной силой по отношению к России. Поэтому я считаю опасения Москвы вполне обоснованными», — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляция которой велась телеканалом «Россия 24». Также, по словам Лаврова, подготовленные к встрече в Женеве бумаги «невозможно было читать». «У нас есть специальное подразделение, которое возглавляет официальный представитель министерства, они обязаны все это изучать, и реакция уже последовала», — уточнил он. Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встречались в Женеве 21 января. Госсекретарь США заявлял, что эти переговоры призваны помочь предотвратить войну между Москвой и Киевом. Лавров осудил США за распространение дезинформации о «российской угрозе», пишет агентство Nation News. Предложения России по гарантиям безопасности включают в себя требования вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии, подчеркивает телеканал 360.