Челябинский школьник принес на урок взрывчатку

Компоненты для взрывчатки школьник покупал в хозяйственном магазине (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинский школьник самостоятельно изготовил шесть бомб. Одну из них 21 января он испытал на территории Полетаевской школы в Сосновском районе. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, очевидцы слышали хлопок, похожий на взрыв пиротехники.

«После хлопка была обследована территория школы. Обнаружено использованное самодельное пиротехническое изделие», — заявил URA.RU источник.

Учащихся опросили, посмотрели записи видеокамер и установили, что хлопок произвел один из восьмиклассников. Материалы для бомб ученик покупал в хозяйственном магазине, уточнил источник.

По информации источника, это мальчик из благополучной семьи. Эвакуация детей и педагогов из школы не производилась. О происшествии сообщили в полицию и родителям. Пиротехнические изделия в количестве 5 штук изъяты.

Обновлено в 18:21

«Изделия, которые принес учащийся, обследованы сотрудниками группы разминирования. Установлено, что опасности они не представляют», — заявили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Обновлено в 18:30

«С подростком и его родителями провели профилактическую беседу. Сам школьник характеризуется положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоит. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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