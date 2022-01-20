Строительный проект Сергея и Евгения Вайнштейнов в Челябинске дополнят производством в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семья известных в Челябинской области крупных бизнесменов Вайнштейнов приобрела в городе Миассе два предприятия с миллиардным оборотом. Это следует из данных сервиса СБИС.

Так, выручку ООО «Завод крупнопанельного домостроения» («Завод КПД»), специализирующегося на производстве строительных материалов и изделий из бетона, СБИС оценивает в 2,8 млрд рублей. Стоимость бизнеса как такового — в 1,1 млрд рублей. Выручка «Миасского завода крупнопанельного домостроения» («МЗ КПД») скромнее и оценивается в 35 млн рублей, а стоимость компании — примерно в 206 млн рублей. Фирма занимается арендой и лизингом машин, а также продажей стройматериалов и изделий для строительства.

С декабря 2021 года, согласно данным ЕГРЮЛ, 50% капитала в каждом из предприятий принадлежат ООО «Либерти». В свою очередь, «Либерти» контролируется компанией «Экспресс Импорт», где 50% принадлежит Александре Вайнштейн.

В ноябре того же года фирма «Строймеханизация», контролируемая Сергеем и Евгением Вайнштейнами, выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске. Компания получила 26 участков для возведения многоквартирных домов от пяти этажей и выше. На оставшихся 11 участках появятся магазины, автостоянки, а также административные здания, офисы и досуговые объекты.

Скрин: сайт СБИС

Скрин: сайт СБИС

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