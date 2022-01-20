Жильцы проблемного дома обратились в прокуратуру Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Добрянке Пермского края, в квартирах жителей дома по переулку Строителей, 4/2, зимой стоит вода из-за проблем с крышей. О своей проблеме горожане написали в паблике «Злой пермяк» в соцсети «Вконтакте».

«Строителей 4/2: пятиэтажный дом, протекает крыша. Вода дошла уже до первого этажа, никто не реагирует. Мы куда только ни обращались, даже к губернатору. Он главе [Константину Лызову] дает указание разобраться, а Лызов наплевал. Обратились на той неделе в прокуратуру, ждем ответа», — написали жильцы.

В доме побывали журналисты местной газеты «Камские зори». По информации СМИ, проблемы с кровлей имеют еще пять домов, расположенных в переулке Строителей: 4/1, 6/1, 6/2, 6а/1, 6а/2. Одна из жительниц рассказала, что вода течет в их квартиры даже в морозы. Из-за этого стены помещений уже почернели.

На сайте администрации Добрянского городского округа сообщается, что все указанные дома находятся на непосредственном управлении с ноября 2018 года. Это значит, что жильцы не выбрали способ управления жилым фондом и обязанность по его содержанию лежит на них. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Добрянки, но к моменту опубликования новости ответ на запрос в редакцию не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало про новые дома в Добрянском округе, которые оказались непригодны для проживания. Для того, чтобы их снести, местным властям требуется несколько миллионов рублей.

Жилые помещения затоплены даже зимой Фото: «Камские зори», «ВКонтакте»

От воды стены помещений почернели Фото: «Злой пермяк», «ВКонтакте»

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