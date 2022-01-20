Жители Перми стали чаще улетать из своего города

В 2021 году поставлен рекорд по пассажиропотоку в истории пермской авиации Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В 2021 году аэропорт «Большое Савино» обслужил 1,9 млн пассажиров. Как сообщает пресс-служба аэропорта на сайте воздушной гавани, это на 16,6% больше, чем в допандемийном 2019 году и, в целом, больше, чем за все предыдущие годы.

«Впервые в истории пермской авиации достигнут столь высокий показатель по объемам авиаперевозок в течение одного года. Было выполнено 8 365 самолетовылетов, что на 6,5% больше 2019 года», — говорится в сообщении.

На международных линиях пассажиропоток вырос на 15,9% по сравнению с 2019 годом и составил 266 тыс. человек. Из них 120 тыс. выбрали направление на Анталью. Среди других популярных направлений — Стамбул, Каир, Баку, Ереван.

На внутренних воздушных линиях увеличение пассажиропотока составило 24,2% (всего 1,65 млн человек). Пресс-служба аэропорта отмечает, что пермяки стали реже летать в Москву (847 162 человека вместо 920 259 в 2019 году), но все равно это направление остается самым востребованным. В четыре раза больше пассажиров в 2021 году улетели в Симферополь и Калининград (21,3 тыс. человек), в три раза больше — в Анапу (66,5 тыс. человек), в 2,5 раза больше — в Санкт-Петербург (242,2 тыс. человек) и Минеральные Воды (18,9 тыс. человек).

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки стали чаще летать за границу. А самым популярным направлением в новогодние каникулы стали Москва и Санкт-Петербург.

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