Пермяки стали чаще летать за границу

Самые популярные направления у пермяков — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа и Анталья Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В период с сентября по ноябрь пассажиропоток аэропорта «Большое Савино» в Перми увеличился на 20,5% по сравнению с 2019 годом и составил 512,8 человека. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта на сайте. Из них за границу летали 111,4 тыс. человек, что на четверть больше, чем в том же периоде допандемийного 2019 года.

«На международных авиалиниях в осенние месяцы 2021 года было обслужено 111 421 пассажиров. Увеличение относительно докризисного 2019 года составило 24,2%», — говорится в сообщении. Внутренними воздушными линиями воспользовались 401 тыс. человек, что также превышает аналогичные показатели 2019 года 19,5%.

При этом за 11 месяцев 2021 года общий пассажиропоток на международных рейсах относительно 2019 года снизился на 17,3%. С января по ноябрь 2021 года международными рейсами было перевезено 249 тыс. человек. При этом пермяки стали чаще летать внутри страны

Самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа и Анталья (Турция). В Турцию за год съездили почти 120 тысяч пассажиров. В период с января по ноябрь 2021 года общий пассажиропоток аэропорта достиг 1,8 млн человек, превысив аналогичные показатели 2019 года на 16,7%.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Перми появилось четыре новых авианаправления. А на время новогодних каникул будет увеличено число рейсов до Москвы.

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