Зеленский ввел санкции против российских организаций

22 января 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против ряда российских компаний. Документ опубликован на сайте украинского главы. «В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“», — сообщается в документе. Отмечается, что Украинский МИД должен проинформировать Евросоюз и США о введении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных мер. Санкции коснутся «Ленпромтранспроекта», «Страховой бизнес группы» и «ГеоЗемСтроя». Также под ограничения попали российских дизайнер «Артемий Лебедев», постпред российского президента на Северном Кавказе, бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка и ряд российских судей. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал от США срочного введения санкций против газопровода «Северный поток — 2». В интервью The Washington Post украинский лидер призвал немедленно ввести новые западные санкции в отношении Москвы. Президент США Джо Байден предупредил Россию о невиданных санкциях на случай нападения РФ на Украину.