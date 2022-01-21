21 января 2022

Зеленский ввел санкции против российских организаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
В санкционный список попали Артемий Лебедев и Юрий Чайка Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против ряда российских компаний. Документ опубликован на сайте украинского главы.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“», — сообщается в документе. Отмечается, что Украинский МИД должен проинформировать Евросоюз и США о введении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных мер.

Санкции коснутся «Ленпромтранспроекта», «Страховой бизнес группы» и «ГеоЗемСтроя». Также под ограничения попали российских дизайнер «Артемий Лебедев», постпред российского президента на Северном Кавказе, бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка и ряд российских судей.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал от США срочного введения санкций против газопровода «Северный поток — 2». В интервью The Washington Post украинский лидер призвал немедленно ввести новые западные санкции в отношении Москвы. Президент США Джо Байден предупредил Россию о невиданных санкциях на случай нападения РФ на Украину.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против ряда российских компаний. Документ опубликован на сайте украинского главы. «В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“», — сообщается в документе. Отмечается, что Украинский МИД должен проинформировать Евросоюз и США о введении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных мер. Санкции коснутся «Ленпромтранспроекта», «Страховой бизнес группы» и «ГеоЗемСтроя». Также под ограничения попали российских дизайнер «Артемий Лебедев», постпред российского президента на Северном Кавказе, бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка и ряд российских судей. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал от США срочного введения санкций против газопровода «Северный поток — 2». В интервью The Washington Post украинский лидер призвал немедленно ввести новые западные санкции в отношении Москвы. Президент США Джо Байден предупредил Россию о невиданных санкциях на случай нападения РФ на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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