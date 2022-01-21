Лавров прокомментировал «нападение» России на Украину

21 января 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров ответил на заявления об «угрозах» Киеву со стороны Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Запад пытается спровоцировать силовые действия на Донбассе, путем обвинения Москвы в «нападении» на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы не исключаем, что вся вот эта истерика, которую раскручивают западные коллеги, направлена на то, чтобы спровоцировать украинские силовые действия на Донбассе. РФ не исключает, что истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских договоренностей», — сказал Лавров в эфире «России 24». Глава МИД также отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. «Президент Зеленский, которого опекает Запад, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским, то пусть он убирается из Украины в Россию», — подметил Лавров. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Москве будут считать новости о вторжении войск на Украину фальшивыми до тех пор, пока это не будет доказано. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что западным странам необходимо ввести новые санкции против России, а отменить их только в случае, если Москва откажется от военной эскалации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад пытается спровоцировать силовые действия на Донбассе, путем обвинения Москвы в «нападении» на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Мы не исключаем, что вся вот эта истерика, которую раскручивают западные коллеги, направлена на то, чтобы спровоцировать украинские силовые действия на Донбассе. РФ не исключает, что истерика Запада вокруг Украины направлена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских договоренностей», — сказал Лавров в эфире «России 24». Глава МИД также отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. «Президент Зеленский, которого опекает Запад, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским, то пусть он убирается из Украины в Россию», — подметил Лавров. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Москве будут считать новости о вторжении войск на Украину фальшивыми до тех пор, пока это не будет доказано. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что западным странам необходимо ввести новые санкции против России, а отменить их только в случае, если Москва откажется от военной эскалации.