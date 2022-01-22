Ученые назвали условия для исчезновения ряда вакцин от COVID

Врачи могут рекомендовать не все вакцины от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые вакцины от коронавируса могут прекратить производить из-за их невостребованности и неэффективности перед новыми штаммами. Об этом в беседе с URA.RU сообщили профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн и кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«Не до конца опубликованы научные данные по эффективности вакцин против новых мутаций коронавируса. Пока они не опубликованы, вакцина является невостребованной. А если она не востребована, то и производство ее не имеет смысла», — сказал Евгений Тимаков.

Инфекционист отметил, что дальнейшая судьба вакцин будет зависеть от того, когда будут опубликованы данные результаты клинических испытаний. «Люди должны понимать, насколько прививка эффективна против мутировавших штаммов коронавируса. Это необходимо и врачам, чтобы они могли рекомендовать пациентам определенную вакцину. Пока мы имеем данные только по „Спутнику“. С ним мы активно и работаем», — объяснил вакцинолог.

Анатолий Альтштейн подчеркнул, что роль других прививок от коронавируса не имеет значения. «Все вакцины, которые показали себя хорошо с предыдущими штаммами не исчезнут. Они будут применяться, хотя их эффективность против «Омикрона» снижена. Но они хорошо защищают от тяжелой болезни и смерти. В частности, речь идет о «Спутнике». Что касается других российских вакцин, которые применялись не так уж и сильно, будут они использоваться или нет, не играет роли. У нас фактически есть только одна реальная вакцина — «Спутник V» и ее варианты «Спутник Лайт», «Спутник М».

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявлял, что наиболее защищены от заражения после контакта со штаммом «Омикрон» люди, которые сделали прививку в последние три месяца. По его словам, у таких людей может возникнуть только инфекция без каких-либо клинических проявлений, после чего их иммунитет к COVID-19 только укрепится.

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